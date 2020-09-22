-ندالة- الجمهوريين قد تدفعهم إلى تعيين خلفٍ ل-غينسبيرغ- قبل انتخابات نوفمبر - لينا صلاح الدين

2020/09/22 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لينا_صلاح_الدين قد كانت أشهر قاضية في المحكمة العليا في الولايات المتحدة.



لا يمكن لمتتبع لقضايا المرأة والملفات الليبرالية بشكل عام أن يتغافل عن دور "غينسبيرغ" الذي أدته بجدارة وتصويتها لصالح القضايا الليبرالية وسط محكمة تعج بالقضاة الجمهوريين.



وها نحن الآن نودعها في فترة مصيرية حرجة...



فترة تتطلب بشدة تأكيد السيادة القانونية.



فتردد السؤال الآتي: هل يمكن لوفاتها في هذا التوقيت أن تؤثر على مجريات الأحداث الانتخابي ......





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