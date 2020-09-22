الخلية: هجوم بعبوة ناسفة ضد رتل يحمل معدات للتحالف شمال بغداد

2020/09/22 | 02:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف الهجوم رتلاً يحمل معدات للتحالف قرب بلدة الدجيل

الترا عراق - فريق التحرير

تعرض رتل لنقل معدات لوجستية للتحالف الدولي، إلى هجوم بعبوة ناسفة شمال العاصمة بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، الإثنين 21 أيلول/سبتمبر، أن "الرتل التابع إلى شركات عراقية ويقوده سائقون عراقيون، تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة بين بلدتي بلد والدجيل في محافظة صلاح الدين، مما أدى الى أضرار بإحدى العجلات".

فيما قالت وسائل إعلام على صلة بالفصائل المسلحة، إن "الاستهداف وقع بالقرب من نقطة تفتيش جاسم القيس، على بعد 5 كيلومترات عن قضاء الدجيل باتجاه سامراء".

كما أفادت، بأن الرتل "ضم مواد شديدة الحساسية، وقد تم إعطابه بالكامل"، متوعدة بـ"هجمات أخرى أشد".

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