الكاظمي يوجه {المشتركة} بإجراء فوري للبحث عن {سجاد العراقي}

2020/09/22 | 02:51 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

وجَّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإجراء بحث فوري عن الناشط المدني سجاد العراقي.



وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أمس الاثنين، أن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وجه قيادة العمليات المشتركة بإجراء بحث فوري عن الناشط المدني "سجاد العراقي" الذي اختطف في مدينة الناصرية.



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واضاف انه "تم تكليف قوة مِن جهاز مكافحة الإرهاب للتوجه الى محافظة ذي قار مسنودة بطيران الجيش للبحث عن المخطوف وتحريره وانفاذ القانون بالخاطفين وتقديمهم للعدالة".

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