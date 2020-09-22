التربية: {خطأ مطبعي} في اسئلة امتحان الفيزياء

2020/09/22 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

أقرّت وزارة التربية بوجود "خطأ مطبعي" في اسئلة امتحان الفيزياء للسادس الاعدادي الاحيائي تداركته بسرعة من دون أن يؤثر في إجابات الطلبة.

وكانت لجنة التربية النيابية قد أشارت، في بيان، إلى وجود اخطاء في وضع اسئلة مادة العربي وكذلك ما حصل، يوم أمس الاثنين، من خطأ في وضع السؤال الاول الفرع A من اسئلة مادة الفيزياء للسادس الاحيائي، مؤكدة انها ستقوم في الايام المقبلة باستضافة اللجنة الدائمة للامتحانات لتقييم عملية الامتحانات.

وقال الناطق باسم الوزارة، حيدر فاروق عبد القادر، لـ"الصباح": إن الخطأ، في مادة الفيزياء، "مطبعي"، في الرقم تسعة عشر إذ كان يجب ان يكون تسعة واكتشفه الطلاب انفسهم وعلى الفور أوعزت اللجنة الدائمة للامتحانات إلى جميع المديريات العامة للتربية واللجان الفرعية والمراكز الامتحانية بتصحيح الرقم.

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