لا -لجنة- ولا -هم يحزنون- - أحمد بيان

2020/09/22 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان ادريس بوطرادة (المقنع): سنة سجنا نافذايا ادريس، هل أنت من "القبيلة" أم من خارجها؟ لا ريب أنك من خارج القبيلة أو من عامتها.



فلا يكفي اليوم أن تكون من القبيلة، لأن للأعيان حظوة.



وللأعيان وحدهم امتياز الاهتمام، امتياز اللجن والبلاغات والبيانات والتقارير والندوات والوقفات وحتى المسيرات...



أين عشاق الأضواء يا ادريس؟أين محترفي الميكروفون يا ابن العكاري؟أين الإعلام الموجه والمملوك؟

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