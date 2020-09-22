جونسون يحث البريطانيين على العمل من المنزل

2020/09/22 | 03:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أفادت صحيفة "تيلغراف" البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيحث رعايا المملكة اليوم الثلاثاء على العمل من المنزل قدر الإمكان لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن جونسون كان قد حذر أعضاء البرلمان من أن الأمر سيتطلب إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق إن لم تتخذ أي إجراءات الآن.

ومن المتوقع أن يوجه بوريس جونسون اليوم الثلاثاء خطابا إلى البرلمان والأمة، حيث سيعلن عن إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب عودة ارتفاع عدد الإصابات في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن وتائر انتشار الفيروس في بريطانيا عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في مطلع ايار الماضي.



وقد سجلت المملكة المتحدة أكثر من 4.3 ألف إصابة الاثنين بعد نحو 3.9 ألف إصابة الأحد.

المصدر: RT

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