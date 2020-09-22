صراع على المناجم وحقول المخدرات.. عشرة قتلى بمجزرتين في كولومبيا

2020/09/22 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل عشرة أشخاص، على الأقل، في مجزرتين جديدتين وقعتا في جنوب غرب كولومبيا، حيث تسود موجة عنف غير مسبوقة منذ وقعت بوغوتا عام 2016 اتفاق سلام مع حركة التمرد السابقة "فارك"، بحسب ما أعلنت السلطات، الاثنين.

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