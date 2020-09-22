غداة بثها تقريرا عن الحراك.. منع قناة فرنسية من العمل في الجزائر

2020/09/22 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الاتصال الجزائرية، الاثنين، منع القناة الفرنسية "أم6"، من العمل في البلاد، غداة بث وثائقي تضمن "نظرة مضللة حول الحراك" أنجزه فريق "برخصة تصوير مزورة"، وذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

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