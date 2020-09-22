رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يحدد شرط

2020/09/22 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، المشرعين في الكونغرس، أن الاقتصاد الأميركي سوف يتعافى من التباطؤ الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد "عندما يشعر الناس بالأمان لاستئناف أنشطتهم الطبيعية"

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