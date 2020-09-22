أكثر من 60 دولة تنضم إلى آلية منظمة الصحة لتسهيل الوصول للقاح كورونا

2020/09/22 | 05:38 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمت أكثر من 60 دولةً غنية باستثناء الولايات المتحدة والصين، إلى الآلية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد فيروس كورونا بحسب لائحة نشرت الإثنين.وفيما لا تملك العديد من الدول الموارد اللازمة لإنتاج لقاحاتها الخاصة، أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أسابيع إطلاقها بالتعاون خصوصاً مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، آلية عالمية للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا باسم "كوفاكس".

وطلبت المنظمة أواخر أغسطس (آب) من الدول القادرة على تمويل نفسها بهذا الصدد التعهد بالتزامات صارمة عبر الدخول في هذه الآلية قبل 18 سبتمبر (أيلول)، والبدء بعمليات دفع أولية قبل 9 أكتوبر (تشرين الأول) حداً أقصى.

ويمكن لأكثر من 90 بلداً أو كياناً عائداتها محدودة أو متوسطة الانضمام للآلية فضلاً عن 64 بلداً عائداتها مرتفعة، كما أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان. وتشمل الأخيرة الالتزامات التي قدمتها المفوضية الأوروبية باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النروج وايسلندا.

والولايات المتحدة التي أعلنت مطلع يوليو (تموز) انسحابها رسمياً من المنظمة، لا ترد في اللائحة.



وكذلك الصين التي سجلت فيها أولى الإصابات بفيروس كورونا في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

وعند سؤاله عن سبب غياب الصين عن اللائحة، أجاب المدير العام لـ"غافي" سيث بيركلي خلال مؤتمر صحافي أن "هدف كوفاكس هو العمل مع كل دول العالم"، وأن الحوار سيتواصل مع بكين.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس للإعلام أن "هدفنا هو الحصول على ملياري جرعة من اللقاح بحلول أواخر عام 2021.



وقد تشجعنا لرؤية عدد كبير من الدول تنضم إلى آلية كوفاكس".

وتبدأ منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتوقيع اتفاقات رسمية مع مصنعي اللقاحات بهدف الحصول على الجرعات المطلوبة "من أجل وضع حد للمرحلة الحرجة من الوباء بحلول أواخر عام 2021"، كما أكدت المنظمة في بيان.

وكوفاكس جزء من آلية دولية أنشأتها الأمم المتحدة لتسريع الوصول العادل إلى كل وسائل مكافحة وباء كوفيد-19.



ولم تتلق الأمم المتحدة سوى ثلاثة مليارات دولار من 38 ملياراً مطلوبة لتمويل الآلية.

فرنسا تسجل 5298 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الإثنين‭‭ ‬‬تسجيل 5298 حالة إصابة مؤكدة جديدة انخفاضاً من زيادة بلغت 10569 حالة في اليوم السابق.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في فرنسا الآن إلى 458061.



وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 31338 بعد تسجيل 53 حالة وفاة جديدة.

بريطانيا ترفع مستوى الإنذار

رفعت الحكومة البريطانية الإثنين مستوى الإنذار مع تحذير كبار المستشارين الصحيين للحكومة من أن تشهد البلاد 50 ألف إصابة يومياً منتصف الشهر المقبل ومن ارتفاع حالات الوفيات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وأوضح كريس ويتي كبير الاطباء المسؤولين في المملكة المتحدة أنّ معدلات الإصابة تحاكي الزيادة القوية في فرنسا وإسبانيا، وتتضاعف تقريباً كل أسبوع. وقال "نشهد معدل زيادة في غالبية أرجاء البلاد"، وحضّ الناس على احترام القواعد الصارمة لجهة التباعد الاجتماعي.

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وتابع "في حال لم نغير التوجه سيتفشى الفيروس بوتيرة متسارعة.



إنه الطريق الذي نسلكه".



وأضاف "ليست مشكلة الآخرين بل مشكلتنا جميعاً".



وقام مركز الأمن الحيوي المشترك التابع للحكومة في وقت لاحق برفع مستوى إنذار كوفيد-19 من ثلاثة إلى أربعة ليعكس الزيادة في الحالات.

ويشير المستوى الثالث إلى أن وباء كوفيد-19 منتشر بشكل عام بينما يعني المستوى الرابع أن "انتقال العدوى مرتفع أو يرتفع بشكل كبير".



وقال رئيس بلدية لندن صادق خان إنه اتفق مع قادة المجلس المحلي وخبراء الصحة العامة على عرض قيود جديدة على الحكومة المركزية في محاولة لوقف انتشاره في العاصمة.

وتشمل الإجراءات تقليل ساعات فتح الحانات وتوسيع نطاق فرض وضع الكمامات في وسائل النقل العام والمتاجر ليشمل أماكن عامة أخرى.



وقال خان إنه سيطلب من الحكومة تنفيذ الخطة في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أنه سيناقشها مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومن المتوقع أن يعلن جونسون اليوم الثلاثاء إجراءات أكثر صرامة لمحاولة تسطيح منحنى العدوى قبل أشهر الشتاء.



ووصف جونسون ارتفاع معدلات العدوى بأنه "دافع لقلق كبير".

وهناك عدة إجراءات تدرسها الحكومة تشمل إغلاق الحانات في بريطانيا مبكراً بعد انتشار صور لخروج أعداد كبيرة من الشبان البريطانيين ليلاً في المدن البريطانية. وأفاد وزير الصحة مات هانكوك البرلمان أنّ "الفيروس ينتشر.



نحن في نقطة تحول.



علينا جميعاً أن نؤدي دورنا في وقف الانتشار".

البرازيل تسجل 13439 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الاثنين إنها سجلت 13439 حالة إصابة جديدة مؤكدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بالإضافة إلى 377 وفاة بسبب المرض.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل في المجمل أكثر من 4.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء التفشي بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 137272

العراق سيحظر دخول الوافدين في زيارات دينية

قالت لجنة الصحة بالحكومة العراقية في بيان إن العراق سيحظر دخول القادمين إلى البلاد في زيارات دينية.

وينتشر كورونا في العراق بوتيرة أسرع من معظم الدول بالشرق الأوسط حيث تسجل السلطات بضعة آلاف من الحالات الجديدة يومياً.



وتقول وزارة الصحة إن أكثر من ثمانية آلاف شخص توفوا بسبب الفيروس وأصيب به أكثر من 300 ألف.

وقال البيان إن اللجنة قررت حظر دخول القادمين في زيارات دينية من أي بلد في العالم.



ولم يقدم البيان تفاصيل بخصوص السفر من العراق وإليه بالنسبة لغيرهم من الزوار، كما لم يحدد مدة الحظر ولا متى سيُطبق.

وقال البيان إن دور العبادة ستُفتح بشرط الالتزام بمعايير الصحة والسلامة الخاصة بالجائحة.

الوباء يتراجع في الجزائر

تخطت الجزائر الإثنين، عتبة 50 ألف إصابة بفيروس كورونا لكن عدد الإصابات اليومية في تراجع بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.



وبحسب آخر حصيلة معلنة مساء الإثنين، تم تسجيل 50023 إصابة منها 1697 وفاة.

ويشهد عدد الحالات تراجعاً متواصلاً منذ أغسطس، بتسجيل 197 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 675 حالة في 26 يوليو (تموز) وكان ذلك أعلى رقم تم تسجيله.

مصر تسجل 126 حالة جديدة

سجلت وزارة الصحة المصرية 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة مقابل 115 حالة إصابة و20 وفاة اليوم السابق.

وذكر خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات الذي سجلته مصر حتى الإثنين بلغ 102141 حالة بينها 90332 حالة تماثلت للشفاء و5787 حالة وفاة.

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