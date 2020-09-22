الكويت تشدد على دعمها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

2020/09/22 | 06:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شددت الكويت، الإثنين، على التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، للوصول إلى حل عادل يشمل إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، إن “القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى”.وجدد المجلس، “تأييده لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن […]

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