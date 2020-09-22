البرلمان يحدد موعدا لإكمال قانون الانتخابات

2020/09/22 | 06:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميرفع مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة/الدورة الرابعة الى اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التصويت على عدد من القرارات وانهاء قراءة ومناقشة مشاريع قوانين. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «المجلس قرر رفع جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة/الدورة الرابعة الى يوم الثلاثاء الموافق ٢٢-٩ الساعة الثانية عشرة ظهراً». وكان مجلس النواب قد صوت على «مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، فيما أجل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢». واضاف البيان ان «مجلس النواب أجّل ايضاً التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي»، لافتاً ان «النائب الاول لرئيس مجلس النواب وجه بعقد اجتماع يوم غد للجان المعنية مع ممثل الحكومة بشأن قانون الضمان الصحي». وانهى مجلس النواب بحسب البيان «تقرير ومناقشة مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣»، مضيفاُ ان «المجلس انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بالممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح». وتابع ان «مجلس النواب انهى ايضاً تقريـــر ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي ١٩٩٢»، لافتاً الى ان «المجلس انهى تقرير ومناقشة مشروع تعديل قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥». واشار البيان الى ان «مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨، بالإضافة الى الانتهاء من القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية». ولفت البيان الى «مقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية، يأتي لغرض اعطاء الفرصة لبعض المحكومين بالجرائم العمدية والمخالفات التي لا تتصف بالخطورة وتقليل للنفقات التي تثقل كاهل الدولة وإضافة موارد لخزينة الدولة». وفي الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الجلسة، بحسب البيان «مناقشات عامة، ومداخلات النواب عن قانون الموازنة الإتحادية لعام2020»، لافتاً الى ان «ممثل الحكومة اعلن وصول قانون الموازنة إلى المجلس في نهاية الجلسة»، قبل ان يتم رفعها الى غد الثلاثاء. بدوره، اعلن عضو لجنة الصحة والبيئة حسن خلاطي دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ.وقال خلاطي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «تنظيم قانون الضمان الصحي وضع بالتشاور والتنسيق بين لجنة الصحة النيبابية ووزارة الصحة». واشار الى «رفع جميع العقبات التي تحول دون تطبيق هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ».واوضح خلاطي ان «الخطوة الاولى بعد اقرار القانون من قبل مجلس النواب سيكون من خلال تأسيس مؤسسة لضمان الاجتماعي والتي سيكون مقرها في وزارة الصحة».وعلى صعيد متصل: اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب عن جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء. وذكرت الدائرة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «جدول اعمال جلسة الثلاثاء ستكون كالتالي: اولا: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية التغير المناخ لعام ۱۹۹۲.(لجنة العلاقات الخارجية).(۲ مادة). ثانيا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية.(لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).(۲ مادة). ثالثا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.(لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).(۲ مادة). رابعا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية) مشروع قانون جرائم المعلوماتية.(اللجنة الأمن والدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي، القانونية، الثقافة والسياحة والاثار، حقوق الإنسان، الخدمات والاعمار، الاتصالات والاعلام).(۳۱ مادة) خامسا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.(لجنة العلاقات الخارجية).(۲ مادة). سادسا: القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي (اللجنة القانونية).(۱۰ مادة). سابعا: القراءة الأولى لقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (۱۸۰) لسنة 1969 (اللجنة المالية) ( مادة). ثامنا: القراءة الأولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق.(لجنة الثقافة والسياحة والاثار).(4 مادة). تاسعا: مناقشات عامة (15 دقيقة). تبدأ الجلسة الساعة: الثانية عشر ظهراً

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