وزير الداخلية عن جرحى الأمن الداخلي: مهما قدمنا لهم نبقى مقصرين

2020/09/22 | 06:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيالتقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الاثنين، بعدد من الجرحى.وقال الوزير خلال اللقاء بحسب بيان مكتبه الاعلامي، إنه «لاخير في مؤسسة لا تراعي جرحاها، وان الرؤس تنحني امام تضحياتهم» واشار الى ان «وزارة الداخلية مهما قدمت فهي تجد نفسها مقصرة أمام عطاء هؤلاء الشجعان». ووجه الغانمي «بتشكيل لجنة لمتابعة جميع مطالب جرحى قوى الأمن الداخلي، وتعهد بالعمل شخصيا على تنظيم لقاءات دورية مستمرة معهم للاستماع اليهم وحل جميع المعوقات التي تواجههم وتسهيل السبل لهم». واعتبر الغانمي هذا الموضوع «واجباً على وزارة الداخلية تقدمه لابنائها».

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