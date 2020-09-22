رئيس لبنان: إما تشكيل الحكومة أو الذهاب إلى جهنم

2020/09/22 | 06:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيقال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الاثنين إن بلاده ذاهبة «إلى جهنم» إذا لم تُشكل حكومة جديدة، لكنه أقر بأن الأمر يحتاج لما يشبه المعجزة، قائلا ردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه لا أمل في حدوث انفراجة، «لا..يمكن يصير عجيبة (معجزة)».وأكدت تصريحات عون التي وردت في إطار كلمة ألقاها على التلفزيون الصعوبات الشديدة التي تواجه المبادرة الفرنسية لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية بحمل ساسته التي تسود الانقسامات بينهم على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات.وتمثل الأزمة، التي تفاقمت بانفجار مدمر يوم الرابع من آب في مرفأ بيروت، أسوأ تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية.وانقضى في الأسبوع الماضي موعد نهائي تم الاتفاق عليه مع باريس لتشكيل الحكومة.وتعهّدت القوى السياسية، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي، تشكيل «حكومة بمهمة محددة» مؤلفة «من مجموعة مستقلة» وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسيين في مهلة أقصاها أسبوعا، لكن مساعي تشكيل الحكومة تراوح مكانها.

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