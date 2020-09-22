2020/09/22 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء الأميركي الإثنين أنّه وجّه إلى ضابط في شرطة نيويورك يتحدّر من التيبت تهمة التجسّس لحساب بكين بسبب جمعه معلومات للحكومة الصينية عن الجالية التيبتية في نيويورك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جمع معلومات عن مجتمع التيبت".. ضابط في شرطة نيويورك متهم بالتجسّس لحساب الصين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جمع معلومات عن مجتمع التيبت".. ضابط في شرطة نيويورك متهم بالتجسّس لحساب الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).