تفاصيل اجتماع قادة العراق حول الانتخابات المبكرة

2020/09/22 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان اجتماع الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء وقادة الكتل شدد على ضرورة اقرار قانون الانتخابات واعتماد البطاقة ...

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