2020/09/22 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة شمالي البلاد، ما أدى إلى وقوع أضرار بإ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف قوات أمريكية في شمال العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف قوات أمريكية في شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).