سماع دوي انفجارات في محيط السفارة الامريكية في بغداد

2020/09/22 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر اخبارية عن وقوع انفجارات في محيط السفارة الاميركية في بغداد.

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