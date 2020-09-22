اتهامات لنجم دفاع ليفربول بـ

2020/09/22 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النجم الهولندي السابق ويم كيفت، ابن بلده ولاعب ليفربول فيرجيل فان ديك بالكسل وعدم المبالاة، وفقا لما ذكر موقع "غول" الرياضي.

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