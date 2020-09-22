الفرنسيون والأميركيون - محمد سيد رصاص

2020/09/22 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_سيد_رصاص انحنت باريس أمام واشنطن في أبيدجان، إثر نتائج انتخابات الرئاسة في ساحل العاج، في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، عندما فاز المرشّح الموالي لواشنطن الحسن وتارا على ربيب فرنسا لوران غباغبو الذي كان في منصب الرئاسة منذ عام 2000.



لم يقبل غباغبو النتائج، وعندما أُسر في مقرّه، في 10نيسان/ أبريل 2011، بعد حرب أهلية مسلّحة، كانت القوّات الفرنسية مشتركة مع قوات الأمم المتحدة ومسلّحي الحسن وتارا، هي التي ......





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