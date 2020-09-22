ترامب ضد العالم - تسفي برئيل

2020/09/22 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تسفي_برئيل القرار الأميركي الذي اعلنه وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأن يفرض على ايران بصورة أحادية الجانب العقوبات التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي، هو اعلان شن "حرب عالمية".منذ اسابيع كثيرة تحاول واشنطن تجنيد المجتمع الدولي كي يرفع معها راية تمديد حظر السلاح التقليدي على ايران، الذي من شأنه أن ينتهي في تشرين الاول.



واذا لم يتم تمديد الحظر، حذرت الولايات المتحدة، بأنها ستعمل على اعادة ف ......





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