أخيرا.. دونالد ترامب يوافق على صفقة شراء TikTok

2020/09/22 | 08:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وافق على صفقة بين ByteDance- الشركة المؤسسة لتطبيق TikTok الشهير- وشركة Oracle؛ لتجنب حظر التطبيق مؤقتًا من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية، مثل جوجل بلاي و آب ستور.وبحسب “سي إن إن”، فقد أكدت وزارة التجارة، في بيان لها، مساء السبت الماضي، أنها ستؤجل القيود التي كان من المقرر […]

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