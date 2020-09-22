أمريكا تهدد إيران: الجيش مستعد للرد عليكم

2020/09/22 | 08:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ هدد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر الإثنين، السلطات الإيرانية، بأن الجيش الأمريكي مستعد للرد على أي اعتداء من جانب إيران في منطقة الشرق الأوسط.وقال إسبر في مؤتمر صحفي: “مستعدون للرد على العدوان الإيراني المستقبلي.مستمرون في حملتنا للضغط بأقصى درجة على إيران”، وفقًا لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.وأشار إسبر إلى أن القادة […]

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