في مدح التمرد من طرف هنري مالر - زهير الخويلدي

2020/09/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي ترجمة ظهرت هذه المداخلة ، في الأيام الأولى من نوفمبر 1995 ، في عدد خاص من الأزمنة الحديثة في مارس - أبريل - مايو 1996 ، مخصص للالتزام ، بمناسبة الذكرى الخمسين لهذه المجلة1 ."ما أشعل فتيل ثورتنا ، رعبنا ، هناك مرة أخرى ، موزعة ، سليمة ومرؤوسة ، جاهزة للهجوم ، الموت.



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