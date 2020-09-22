2020/09/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي منذ نشوب ثورة تشرين في العراق عام 2019 برزت قضية المرأة الى الواجهة بشكل قوي وجديد.



ان مشاركة النساء في ثورة جماهير العراق قد حول هذا النضال الى نضال سافر وعلني.



مشاركة المرأة ومطالبتها بالمساواة الكاملة وبالحداثة والتمدن وحرية الملبس والتعبير والنضال ضد النظام الابوي الرجولي وقيادة مطالب الثورة في انهاء سلطة القوى الاسلامية والقومية والعشائرية مثلت قفزة نوعية كبرى في الحياة السياسية والاجتماعية ف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار حول مكانة المرأة في الثورة في العراق وعموم المنطقة - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار حول مكانة المرأة في الثورة في العراق وعموم المنطقة - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).