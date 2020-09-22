الخيكاني: الخلافات حول قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات قد تؤجل عملية الاقتراع الى اشعار اخر

2020/09/22 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان المشاكل والخلافات بين الأطراف السياسية حول قوانين الانتخابات والمحكمة الاتحادية قد تؤجل الانتخابات الى اشعار اخر، لافتا الى ان خلافات كبيرة ستحدث ايضا في الأيام المقبلة حول موازنة 2021.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “البرلمان لم ينجح في حسم قوانين المحكمة الاتحادية والانتخابات، وكذلك هناك رفض قضائي بشأن متعلقات المحكمة الاتحادية، وبالتالي فأن هناك ملفات شائكة تحتاج مزيدا من الوقت لحلها وهو ماقد يؤجل اجراء الانتخابات الى اشعار اخر”.

وأضاف ان “حديث بعض النواب عن اكمال الدورة البرلمانية الحالية يؤكد وجود اتفاقات سرية بين الأطراف السياسية على تأجيل اجراء الانتخابات بحجة عدم اكمال قانونها وكذلك قانون المحكمة الاتحادية”.

وبين ان “البرلمان وفي حال نجاحه بإنجاز القانونين المذكورين فأنه سيدخل في خلافات كبيرة حول موازنة 2021، بسبب العجز المالي ونسبة كردستان والأموال التي بذمتها وتخصيصات تشغيلية تتعلق بالدرجات الوظيفية والمحاضرين والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي”.



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