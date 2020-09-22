2020/09/22 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وكالات إنسانية والأمم المتحدة من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين والنازحين في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تم الإبلاغ عن أولى الإصابات بين السوريين الذين يعيشون في مخيمات في الأردن، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يجب معالجة الأزمة قبل فوات الأوان".. فقر وبطالة ومشاكل نفسية في مخيمات اللاجئين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يجب معالجة الأزمة قبل فوات الأوان".. فقر وبطالة ومشاكل نفسية في مخيمات اللاجئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).