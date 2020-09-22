إحباط محاولة تهريب 100 ألف دولار بحوزة مسافر عراقي بمطار بغداد

2020/09/22 | 08:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - أين نيوزأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب ( 100000) الف دولار بحوزة مسافر عراقي في منفذ مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت / أين نيوز/ نسخة منه، أنها تمكنت "في منفذ مطار بغداد الدولي عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ (100000) ألف دولار محاولا تهريبها خارج العراق على متن الرحلة المتوجهة الى دولة قطر".وأوضحت، أن "عملية الضبط تمت بإشراف ومتابعة شعبة البحث والتحري/هيئة المنافذ وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز الجمرك وشرطة المطار ، تم إحالة المسافر وما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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