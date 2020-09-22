2020/09/22 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ناقشت صحف عربية نتائج الدعوات التي أطلقها المقاول المصري محمد علي للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.ودعا الممثل المقيم في إسبانيا المصريين إلى الخروج للتظاهر يوم 20 سبتمبر/ أيلول ضد ما قال إنه أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، وهدم منازل، وفشل في معالجة أزمة سد النهضة الإثيوبي.ولم تلقَ دعوات التظاهر صدىً يُذكر في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا “فشلت” الدعوة للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا “فشلت” الدعوة للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).