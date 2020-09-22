فيديوجرافيك : كيف تميز بين كورونا والبرد و الإنفلونزا في الشتاء ؟

2020/09/22 | 08:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعات / نشر موقع بي بي سي عن طرق التمييز بين البرد والانفلونزا والكورونا في الشتاء حيث تشيع الإصابة بسيلان الأنف واحتقان الحلق والسعال، ولكن كيف نميز إن كانت الأعراض متعلقة بفيروس كورونا؟

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