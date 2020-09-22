الفتلاوي: تعيينات الكاظمي مرفوضة وتمت وفق مبدأ المحاصصة

2020/09/22 | 08:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

بين النائب عن كتلة الصادقون النيابية فاضل الفتلاوي، ان التعيينات الأخيرة التي اجراها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي جاءت وفق توجهات محاصصاتية ولم تأت بشخصيات مستقلة، لافتا الى ان اكبر كتلتين في البرلمان رفضتا هذه التعيينات.

وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “التعيينات الجديدة كان يفترض ان تأت بشخصيات مستقلة بعيدة عن المحاصصة التي رفضها الشعب، في وقت عملت فيه الحكومة على تكريس هذه المحاصصة بتغييراتها الجديدة”.

وأضاف ان “تحالف الفتح كان موقفه واضحا من هذه التعيينات ورفضها بالمجمل جاءت بشخصيات وفق مبدأ المحاصصة، وكذلك موقف السيد مقتدى الصدر الذي كان واضحا برفض هكذا تعيينات”.

وبين ان “امانة بغداد كان يجب ان تمنح لشخصية من سكنة العاصمة وقادرة على النهوض بواقعها، وكذلك هناك وثائق ظهرت على مدير البنك المركزي الجديد، وبالتالي فأن هناك مؤشرات على الشخصيات الجديدة وهو ما يتطلب وضع مبدأ المهنية قبل اختيار الشخصيات للمناصب الحكومية”.



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