طقس العراق حتى السبت وتغير في درجات الحرارة

2020/09/22 | 08:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون في الوسط مشمساً حاراً، والحرارة تنخفض بضع درجات وفي الشمال مشمساً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي الجنوب، مشمساً حاراً، ولا تغير في درجات الحرارة".

وأضاف، ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون في الوسط مشمسا حارا، ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية مشمسا، ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الجنوبية مشمسا حارا، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".

أما طقس الجمعة فسيكون في "المنطقة الوسطى، مشمساً، ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الشمالية مشمساً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً وفي المنطقة الجنوبية مشمساً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".

ولفت البيان الى ان "طقس السبت المقبل سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية مشمساً الى غائم جزئياً، ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الجنوبية، مشمساً حاراً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

عمار المسعودي

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