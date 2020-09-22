إحباط محاولة تهريب 100 الف دولار كانت بحوزة مسافر عراقي في مطار بغداد

2020/09/22 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطار بغداد الدولي

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن احباط محاولة تهريب مبلغ 100 ألف دولار أميركي بحوزة مسافر عراقي في منفذ مطار بغداد الدولي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان اليوم، 22 أيلول 2020، انه تم ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ (100000) ألف دولار حاول تهريبها خارج العراق على متن الرحلة المتوجهة الى دولة قطر، مبينا ان عملية الضبط تمت بإشراف ومتابعة شعبة البحث والتحري/هيئة المنافذ وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز الكمرك وشرطة المطار.

وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة المسافر وما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ر.إ

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