يوفنتوس يحسم صفقة موراتا من اتلتيكو مدريد

2020/09/22 | 08:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حسم فريق يوفنتوس الإيطالي صفقة التعاقد مع الدولي الإسباني ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موراتا لعب في يوفنتوس خلال الفترة من 2014 حتى 2016، قبل أن يعود إلى ريال مدريد ثم يرحل إلى تشيلسي ويستقر مع أتلتيكو مدريد خلال الموسمين الماضيين.

التقارير الإيطالية من خلال "توتو سبورت" والصحفي الموثوق "روميو أجريستي"، بجانب برنامج "شيرنجويتو" الإسباني، جميعهم يؤكدون حسم صفقة موراتا لـ يوفنتوس إعارة حتى نهاية الموسم.

وأكدت الصحيفة أن "موراتا سيتجه غدا إلى مدينة تورينو لإجراء الفحوصات الطبية، والإعلان الرسمي عن انضمامه إلى يوفنتوس، لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو".

وتوصل يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد لاتفاق بشأن استعارة موراتا مقابل 10 ملايين، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل بـ45 مليون يورو.

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