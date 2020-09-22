العمل تسترد 5 مليارات دينار من متجاوزي «الإعانة»

2020/09/22 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، استرداد أكثر من 5 مليارات دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية.

وقالت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليوا، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الصندوق وبمتابعة مباشرة من الوزير عادل الركابي استطاع استرداد خمسة مليارات و(452) مليون دينار منذ بداية العام ولغاية منتصف ايلول الجاري برغم ظرف جائحة كورونا وحظر التجوال الصحي وتوقف الدوام في بعض الاوقات".

وأضافت صليوا، أن "ملاكات اقسام الحماية الاجتماعية والصندوق كثفت جهودها لتنفيذ توجيه الوزير القاضي بمتابعة اموال الدولة المتجاوز عليها، واستردادها واعادتها الى خزينة الدولة من منطلق الحفاظ على المال العام".

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