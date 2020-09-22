حسين العقابي : تلكؤ وتقاعس حكومي واضح بموضوع استعادة الاموال المهربة

2020/09/22 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قال النائب عن اللجنة القانونية حسين العقابي ان : هناك تلكؤا وتقاعسا حكوميا واضحا بموضوع استعادة الاموال المهربة والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : المفروض من الحكومة السعي المستمر لاستعادة الاموال المهربة مبينا ان اجراءاتها لازالت متلكئة بهذا الشأن .واضاف العقابي : للاسف الحكومة لم تقدم التقرير المتفق عليه للبرلمان حول خطواتها بهذه المسالة .واوضح : نحتاج إلى تشريع قانون ينظم عملية الاسترداد من خلال الاستعانة بخبراء ماليين وخبراء بالقانون الدولي من اجل صياغة قانون يتوافق مع القوانين الدولية .وشدد العقابي على : الحاجة ايضا الى جرد مالي عبر الخبراء العراقيين المختصين بالجانب المالي بالاستعانة بشركة مالية دولية لجرد الاموال المهربة منذ حكومة علاوي لحد الان./انتهى3

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