2020/09/22 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بقذائف الهاون.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : ثلاث قنابر هاون سقطت داخل المنطقة الخضراء فجر اليوم دون تسجيل خسائر أو أضرار .



واضاف : انه تم تأشير مكان الأنطلاق مِن منطقة الكرادة ( الزوية ) مجاور أعدادية العرفان ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني : استهداف المنطقة الخضراء بقذائف الهاون من منطقة الزوية المجاورة /موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني : استهداف المنطقة الخضراء بقذائف الهاون من منطقة الزوية المجاورة /موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).