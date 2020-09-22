مبعوث ترامب يستهل زيارته لأربيل بلقاء نيجيرفان بارزاني

2020/09/22 | 09:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة

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