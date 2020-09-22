2020/09/22 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خمس منظمات على الأقل إنها لن تساعد شركات تجارية كبرى في تدقيق البضائع المستوردة من إقليم شينجيانغ بالصين، حيث يقول نشطاء حقوق الإنسان إن أجواء الدولة البوليسية والضوابط الحكومية تجعل من الصعب للغاية تحديد ما إذا كانت المصانع والمزارع في تلك المنطقة تعتمد على العمل القسري والإجباري، وفقا لما ذكرت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انسحاب "منظمات التدقيق" من الصين.. هل ستزاد معاناة الإيغور في "معامل العبودية"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انسحاب "منظمات التدقيق" من الصين.. هل ستزاد معاناة الإيغور في "معامل العبودية"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).