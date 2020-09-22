مستشار ترامب : اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية عام 2020 الجاري

2020/09/22 | 09:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف السلاوي، في حوار مع “سكاي نيوز عربية”، أن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية عام 2020 الجاري.وذكر السلاوي أن لقاح كورونا سيكون جاهزا بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب، مشيرا إلى أنه يتم حاليا اختبار “6 أنواع من اللقاحات”.وأضاف “اللقاح سيصبح متوفرا […]

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