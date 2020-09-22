2020/09/22 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اجازت العتبتان الحسينية والعباسية المقدستان، عشرة آلاف موكب حسيني من اصل 50 ألفا مسجلة من جميع انحاء العالم، الذين سيقدمون خدماتهم لزوار اربعينية الامام الحسين (ع) في مدينة كربلاء المقدسة.

وقال مدير اعلام العتبة الحسينية المقدسة علي شبر في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العتبات المقدسة اعدت خططا لانجاح زيارة اربعينية الامام الحسين (ع)، اذ هيأت جميع امكاناتها بما فيها استقبال المواكب العزائية والخدمية التي تعد من اهم مظاهر الزيارة”.

وأضاف شبر، انه “وبسبب الظروف التي يمر بها العالم اجمع بسبب جائحة كورونا وانسجاما مع قرارات خلية الازمة بمنع دخول الزوار من خارج العراق، فقد تم وضع ضوابط وتعليمات بيانات خاصة لكفلاء المواكب الحسينية والخدمية التي ستدخل المدينة من المحافظات الأخرى لتقديم خدماتها للزائرين، ونصت على ضرورة الالتزام بتوصيات المرجعية الدينية العليا في بيانها مع تطبيق شروط الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي، مع الالتزام بوقت نزول موكب العزاء الذي حدده القسم والالتزام بارتداء الكمامات والكفوف والتباعد”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من اصل 50 الف.. إجازة 10 آلاف موكب حسيني ستشارك بأربعينية الإمام الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من اصل 50 الف.. إجازة 10 آلاف موكب حسيني ستشارك بأربعينية الإمام الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).