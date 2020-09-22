فلسطين بين صهاينة التيه والأعراب... - محمد الحنفي

2020/09/22 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إن فلسطين...المغتصبة...صارت....كما كل الأراضي...المغتصبة...°°°°°°والمغتصبون...يعتبرون...فلسطين المغتصبة...ملكا لهم...ولا يذكرون...أن الأرض ملك...لشعب فلسطين...وأن الشعب المشرد...في كل اتجاه...يستغيث بالعالم...والعالم...بارك...لصهاينة التيه...اغتصاب الأرض...اغتصاب فلسطين...فكأن...صهاينة التيه...حرروا الأرض..



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