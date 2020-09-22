الرافدين يشمل شرحتين جديدتين بالسلف الشخصية

2020/09/22 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، شمول منتسبي مديريتي الاستخبارات، ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، بالسلف الشخصية.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 أيلول 2020)، إنه "تقرر شمول منتسبي مديريتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية".

واشار إلى أنه "بإمكان المنتسبين التقديم على السلفة عن طريق الرابط الإلكتروني":

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