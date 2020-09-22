الاستثمار تعتزم تحويل قصر السجود إلى متحف وفندق

2020/09/22 | 09:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تعتزم هيئة الاستثمار الوطنية طرح قصر السجود داخل المنطقة الخضراء كفرصة استثمارية ليكون متحفا وفندقا ومركزا لرجال الاعمال، وبينما اعلنت وضع حجر الاساس للمستشفى الاميركي بواقع 200 سرير.

وقال مدير دائرة النافذة الواحدة وخدمات دائرة النافذة الواحدة في الهيئة، سعد العيساوي في حوار تابعته /المعلومة/، ان “الهيئة بصدد طرح قصر السجود داخل المنطقة الخضراء على ضفاف دجلة بمساحة 20 دونما، كفرصة استثمارية لاقامة متحف وفندق ومركز رجال اعمال، منوها بان الفرصة ستسهم بتوفير 1500 فرصة عمل”.

وأضاف العيساوي، أن “الهيئة سبق لها ان احالت قصر الفاو قرب مطار بغداد، الى الاستثمار لاقامة الجامعة الاميركية والتي بلغت نسب انجازها 95 بالمئة”.

وأشار العيساوي إلى أن “التسجيل سيفتح فيها العام المقبل، كاشفا عن وضع حجر الاساس لاقامة مستشفى الجامعة الاميركية بواقع 200 سرير”.



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