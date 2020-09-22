صحيفة: إيران تغيير استراتيجيتها العسكرية ضد القوات الأميركية في العراق

2020/09/22 | 09:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير إن إيران قررت أن تغير استراتيجيتها بشأن الضربات العسكرية التي تقوم ميليشيات موالية لها في العراق ضد القوات الأميركية، وذلك بسبب مخاوفها أن يقدّم هذا الأمر “مساعدة” لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، ما يؤدي إلى إعادة وصوله للبيت الأبيض.ونقلت الصحيفة عن بعض […]

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