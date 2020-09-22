ديالى تسجل ٨٩ حالة اصابة جديدة بكورونا

2020/09/22 | 09:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، عن تسجيل٨٩ حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ٤٢١مسحة جديدة تبين بان ٨٩منها موجبة اي مصابة بينها ٩ للكوادر الصحية”.

واضاف العزاوي،ان”٥٧ حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما تن تسجل حالة وفاة واحدة”، مشيرا الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى ٨٧٥٨حالة فيما حالات الشفاء بلغت ٨١٨٤وحالات الوفاة ١٩٨حالة”.

وكانت محافظة ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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