الرافدين يعلن شمول منتسبي الاستخبارات ومديرية مكافحة الارهاب بالسلف الشخصية

2020/09/22 | 09:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين شمول منتسبي مديريتي الاستخبارات ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بالسلف الشخصية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تقرر شمول تلك الدوائر بالسلف الشخصية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.

واشار الى انه “بإمكان المنتسبين التقديم على السلفة عن طريق الرابط الإلكتروني https://qi.iq/loans “.

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