تحالف الفتح : الاختلاف حول الدوائر الانتخابية ما زال قائما

2020/09/22 | 09:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان لكل محافظة خصوصيتها فيما يتعلق بقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، لافتا الى ان اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية حول هذه الدوائر مازال قائما.وقال كريم في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “هناك اختلاف في الرؤى ووجهات النظر حول قانون الانتخابات وخاصة المادة […]

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