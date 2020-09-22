فتحة مجاري تبتلع طفلاً الى الأبد في الكوت

2020/09/22 | 09:53 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} لقي طفل مصرعه نتيجة سقوطه في فتحة لتصريف مياه المجاري، وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط.





وقال شهود عيان ان ا"لطفل سقط في حفرة للمياه الآسنة في منطقة حي الحوراء التي بدأ العمل فيها مؤخرا بانشاء شبكة للمجاري والصرف الصحي ما أسفر عن مصرعه".

ودعا مواطنون الجهات المختصة الى ضرورة إكمال هذه المشاريع باسرع وقت تجنباً لتكرار هذه الحوادث.

يذكر أن الإدارة المحلية في قضاء الكوت مركز محافظة واسط استدعت في وقت السابق المدير المفوض للشركة المنفذة لمشروع تطوير حي الحوراء وتم اصدار توجيه بزيادة عدد فرق العمل إلى ٢٥ فريقا لانجاز المشروع بالوقت المحدد .

عمار المسعودي

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