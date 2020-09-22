بالصور.. محتجون يغلقون شركة نفط ذي قار ويضرمون النيران أمام بوابتها

2020/09/22 | 09:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أغلق العشرات من المحتجين صباح اليوم الثلاثاء ولليوم الثاني على التوالي البوابة الرئيسة لشركة نفط ذي قار وارغموا الموظفين على عدم الدوام.وذكر شهود عيان ان العشرات من المحتجين اغلقوا البوابة الرئيسة للشركة في مدينة الناصرية مطالبين بالتعيين".وبين المصدر ان المحتجين اضرموا النيران امام الشركة بواسطة الاطارات المحترقة.وكان العشرات من المحتجين من درجات الاحتياط والبالغة 345 درجة اغلقوا مصفى ذي قار النفطي لليوم الثاني على التوالي لغرض تعينهم في المصفى كما منعوا الموظفين من دخول الدائرة ومنع دخول صهاريج نقل المشتقات النفطية الى المصفى.عمار المسعودي

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